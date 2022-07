Papa Francesco: "Vorrei andare a Kiev e anche a Mosca"

"Vorrei andare a Kiev anche a Mosca".

Lo ha detto Papa Francesco parlando della guerra in Ucraina. "Ci siamo scambiati messaggi con le autorità su questo mio progetto - ha spiegato il Pontefice -, perché ho pensato che se il presidente russo mi avesse dato una piccola finestra per servire la causa della pace... E ora è possibile che riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa è andare in Russia per aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe visitare entrambe le città".