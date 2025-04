Papa Francesco, l'ultimo post social del Pontefice

"Cristo è risorto! In questo annuncio è racchiuso tutto il senso della nostra esistenza, che non è fatta per la morte ma per la vita". Questo l'ultimo post pubblicato su X dall'account ufficiale di Papa Francesco, l'ultimo prima della sua morte. Il messaggio è accompagnato dal link al testo integrale del messaggio Urbi et Orbi, letto ai fedeli dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli. Poco dopo, il Pontefice ha impartito la sua ultima benedizione dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.