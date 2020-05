Papa Francesco: "Ue collabori per affrontare conseguenze del coronavirus"

Papa Francesco ha voluto lanciare un messaggio all'Europa in vista di una ripartenza post coronavirus. "Nel 70esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, auguro che essa continui a ispirare quanti hanno responsabilità nell'Unione Europea, chiamati ad affrontare in spirito di concordia e di collaborazione le conseguenze sociali ed economiche della pandemia". Così il pontefice in un tweet in occasione della festa dell'Europa.