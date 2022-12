Papa Francesco prega per l'Ucraina: "Sulla guerra vinca la pace"

Papa Francesco, commosso, prega per l'Ucraina ai piedi della Statua dell'Immacolata.

"Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata", ha detto il Pontefice. "Ma in realtà noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. Guardando a te, che sei senza peccato, possiamo continuare a credere e sperare che sull'odio vinca l'amore", ha aggiunto.