Papa Francesco a Trieste: "L'indifferenza è un cancro della democrazia"

"La prima volta che ho sentito parlare di Trieste è stato da mio nonno che aveva fatto il '14 sul Piave. E lui ci insegnava tante canzoni e una era su Trieste: 'Il general Cadorna scrisse alla Regina, se vuoi guardare Trieste che la guardi in cartolina'". Ha esordito Papa Francesco nel suo discorso a conclusione delle Settimane Sociali della Cei. "Possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. Ciò che limita la partecipazione è sotto i nostri occhi. Se la corruzione e l’illegalità mostrano un cuore 'infartuato', devono preoccupare anche le diverse forme di esclusione sociale. Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre". Ha detto il Papa aggiungendo che "la cultura dello scarto disegna una città dove non c’è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Questa è la cultura dello scarto. Il potere diventa autoreferenziale - è una malattia brutta questa - incapace di ascolto e di servizio alle persone".