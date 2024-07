"Tutti devono sentirsi parte di un progetto di comunità, nessuno deve sentirsi inutile". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso a Trieste per la 50esima Settimana dei cattolici italiani. "Certe forme di assistenzialismo che non riconoscono la dignità delle persone - ha sottolineato il Pontefice - sono ipocrisia sociale. E cosa c'è dietro questo prendere le distanze dalla realtà sociale? C'è l'indifferenza e l'indifferenza è un cancro della democrazia. Un non partecipare".