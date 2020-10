Papa Francesco: "Siamo tutti specialisti a mettere in croce gli altri"

"Tutti siamo specialisti nel mettere in croce gli altri pur di salvare noi stessi". Lo ha detto Papa Francesco, sottolineando che "Gesù, invece, si lascia inchiodare per insegnarci a non scaricare il male sugli altri". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Com'è facile criticare, parlare contro, vedere il male negli altri e non in se stessi, fino a scaricare le colpe sui più deboli ed emarginati".