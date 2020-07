Papa Francesco scrive a Ratzinger per la morte del fratello Georg

"Lei ha avuto la delicatezza di comunicarmi per primo la notizia del decesso del suo amato fratello Mons. Georg. Desidero rinnovarLe l’espressione del mio più sentito cordoglio e della spirituale vicinanza in questo momento di dolore". Papa Francesco ha voluto scrivere una lettera a Benedetto XVI per la morte del fratello Georg: "Assicuro la mia preghiera di suffragio per il compianto defunto e prego per Lei, Santità, invocando la tenera consolazione divina".