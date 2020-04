Papa Francesco: prego per chi soffre per una sentenza ingiusta

"In questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù e come i dottori della legge si sono accaniti contro di lui: è stato giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente. Io vorrei pregare oggi per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta, per l'accanimento". Lo ha detto Papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.