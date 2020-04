Papa Francesco prega per famiglie senza lavoro vittime di usurai

Nella consueta messa del mattino Papa Francesco si è rivolto alle famiglie vittime dell'usura. "Uno degli effetti di questa pandemia è che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo le aiutano gli usurai - ha detto -. Questa è la pandemia sociale: gente che ha lavoro giornaliero, o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che gli prendono il poco che hanno".