Papa Francesco: "No all'avidità di nuovi colonialismi"

La Chiesa deve evitare "l'avidità dei nuovi colonialismi". Lo ha detto papa Francesco aprendo il Sinodo sull'Amazzonia. "Senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture", ha detto. "Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo. E' un fuoco divoratore che divampa quando si bruciano le diversità per omologare tutto e tutti", ha aggiunto il Pontefice.