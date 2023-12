M.O., Papa Francesco: sarà Natale di dolore, guerra è ferita aperta

Per Papa Francesco questo sarà un Natale di dolore: "Un pensiero per i nostri fratelli e sorelle di Betlemme, la Betlemme di oggi.

E naturalmente si estende a tutti gli abitanti della Terra dove Gesù è nato, è vissuto, è morto e risorto. Sappiamo qual è la situazione, a causa della guerra, conseguenza di un conflitto che dura da decenni. Allora la vostra rappresentazione dev'essere vissuta in solidarietà con questi fratelli e sorelle che soffrono tanto. Per loro si preannuncia un Natale di dolore, di lutto, senza pellegrini, senza celebrazioni", ha detto rivolgendosi ai figuranti del Presepio Vivente della Basilica di Santa Maria Maggiore incontrati in udienza nell'Aula Paolo VI.