"Fratelli e sorelle, il male ha i giorni contati". Così Papa Francesco nell'omelia in occasione della "Domenica della parola di Dio". Rivolgendosi ai fedeli, Bergoglio ha detto che la "salvezza" non "è ancora attuata pienamente" ma "tuttavia guerre, ingiustizie, dolore, morte non avranno l'ultima parola sui popoli della terra e sulla nostra storia".