Papa Francesco ha la febbre, annullate le udienze

Papa Francesco, a causa di uno stato febbrile, ha annullato tutte le udienze in programma per la giornata di venerdì.

Lo comunica la sala stampa vaticana, sottolineando che "non erano previsti incontri con gruppi" e che "non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione". Il Pontefice prevede comunque di proseguire i propri impegni nei prossimi giorni, già a partire dalla messa di Pentecoste domenica. Inoltre, per lunedì è stata confermata un'udienza al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la consegna del premio Paolo VI.