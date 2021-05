Papa Francesco: "E' bello rivedere i fedeli faccia a faccia"

Ansa

Per Papa Francesco prima udienza generale in presenza con una partecipazione di fedeli da quando è iniziata la pandemia. "Sono contento di riprendere l'incontro faccia a faccia, non è bello parlare davanti al niente, a una camera" ha detto il Pontefice che ha incentrato il suo intervento sul potere della preghiera. "E' la migliore arma della vita cristiana, senza preghiera nessuna vittoria è possibile" ha affermato.