Papa Francesco compie 84 anni: molti gli auguri da tutto il mondo

Italy Photo Press

Papa Francesco compie 84 anni, ma come di consueto non festeggerà la ricorrenza in modo particolare e la sua giornata di lavoro dovrebbe trascorrere normalmente. Intanto sono già numerose le personalità del settore ecclesiale e politico, in Italia e nel mondo, ad aver indirizzato al Pontefice gli auguri di buon compleanno tramite social o comunicazione diretta con il Vaticano.