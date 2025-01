Papa Francesco caduto a casa Santa Marta: contusione all'avambraccio destro

In proposito, ha aggiunto Francesco alla delegazione albanese, "penso con gratitudine ai molti momenti di incontro fraterno che hanno avuto luogo tra la comunità Bektashi e la Chiesa Cattolica, come la Preghiera per la pace nei Balcani del 1993 e la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace di Assisi del 2011". Inoltre, "l'inaugurazione del Tempio Bektashi di Tirana, nel 2015, è stata un momento particolarmente fecondo di vicinanza e amicizia". "Sono convinto che la Comunità Bektashi, assieme agli altri musulmani, ai cristiani e a tutti gli altri credenti presenti in Albania - ha detto ancora il Papa -, possa servire da ponte di riconciliazione e arricchimento reciproco non solo all'interno del vostro Paese, ma anche tra Oriente e Occidente". "Nonostante le sfide del presente - ha concluso -, il dialogo interreligioso ha un ruolo unico nella costruzione di un futuro di riconciliazione, giustizia e pace che i popoli del mondo, e specialmente i giovani, tanto ardentemente desiderano".