Papa Francesco: "Ampliare i canali migratori regolari"

Papa Francesco ha lanciato un appello affinché siano ampliati "i canali migratori regolari.

Dobbiamo tutti impegnarci a rendere più sicura la strada, così che i viandanti di oggi non cadano vittime dei briganti". Nel corso della preghiera per i migranti, convocata nell'ambito della 16esima assemblea del Sinodo dei vescovi in corso in Vaticano, il Pontefice ha quindi aggiunto: "I migranti vanno accolti, protetti, promossi e integrati. Si tratta di una responsabilità di lungo termine e bisogna prepararci alle sfide delle migrazioni moderne, cogliendo le criticità, ma anche le possibilità di costruire una società più aperta, di pace".