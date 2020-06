Papa Francesco: aiutiamo chi ha fame, servono catene di solidarietà

In questa crisi "serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia. "L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. E' urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, E farlo in modo concreto".