Papa: la finanza non degeneri in criteri usurai, favorire economia di pace

"Ci sono multinazionali che spostano attività in luoghi dove è più facile sfruttare il lavoro, mettendo in difficoltà famiglie e comunità e annullando competenze lavorative che si sono costruite in decenni. E c'è una finanza che rischia di servirsi di criteri usurai, quando favorisce chi è già garantito ed esclude chi è in difficoltà e avrebbe bisogno di essere sostenuto con il credito", ha detto ancora papa Francesco, ricevendo in udienza le delegazioni di alcuni istituti bancari italiani.