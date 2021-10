Papa: "Dio aiuti quanti rendono più umana la vita nelle carceri"

Afp

"Dio ci aiuti a sanare le piaghe del crimine che schiavizza i più poveri e aiuti quanti lavorano ogni giorno per rendere più umana la vita nelle carceri". Papa Francesco lo ha detto durante l'Angelus ricordando la tragedia in un carcere dell'Ecuador, dove decine di detenuti sono morti in una rivolta contro le forze dell'ordine.