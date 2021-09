Papa: "Covid ha messo in crisi la politica, è un'occasione per migliorare"

Ansa

"La pandemia, con il suo lungo strascico di isolamento e di iper-tensione sociale, inevitabilmente ha messo in crisi anche l'agire politico in se stesso, la politica in quanto tale". Papa Francesco analizza il difficile periodo che il nostro Parlamento si trova a fronteggiare spiegando però che "questo fatto può diventare un'opportunità, per promuovere una migliore politica, senza la quale non è possibile lo sviluppo di una comunità mondiale".