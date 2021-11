Papa: "Chiesa non è di destra né di sinistra e neanche una multinazionale"

Ansa

Papa Francesco ha ricordato ai giornalisti che seguono il Vaticano che "la Chiesa non è un'organizzazione politica che ha al suo interno destra e sinistra come accade nei Parlamenti". E non è nemmeno "una grande azienda multinazionale con a capo dei manager che studiano a tavolino come vendere meglio il loro prodotto". Il pontefice ha poi concluso che la Chiesa "non si auto costruisce su un proprio progetto e non vive di strategie di marketing".