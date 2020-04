Papa: "Certezze si sgretolano, ma Dio ci dice di avere coraggio"

"Contattare chi è solo" - Papa Francesco ha invitato, in questi giorni in cui ci si ritrova a rimanere a casa, a "contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso: non pensiamo solo a quello che ci manca, ma al bene che possiamo fare", ha detto. Durante la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, in streaming dalla Basilica di San Pietro deserta per l'emergenza Covid-19, il pontefice ha poi parlato della necessità di "riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura sull'amore",

"Tutto passa, l'amore resta" - Sempre a proposito dell'amore, il papa ha detto che "il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto".