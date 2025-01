Papa: brutte le suore con la "faccia di aceto", siate affabili

Papa Francesco invita le religiose ad avere uno "stile di vita affabile e amorevole". "A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la faccia 'di aceto' e questo non è affabile, questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L'aceto è brutto e le suore con faccia di aceto, non parliamone! In breve: santità, preparazione e affabilità", ha spiegato il Pontefice alle partecipanti al XV capitolo generale elettivo dell'Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della scuola.