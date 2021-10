Papa: "Basta violenza, è sempre perdente"

Nel corso dell'Angelus, Papa Francesco ha ricordato i recenti attentati in Norvegia, Afghanistan e Gran Bretagna. "Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e vi prego, per favore, di abbandonare la via della violenza che è sempre perdente, che è una sconfitta per tutti - ha affermato il Pontefice -. Ricordiamoci che violenza genera violenza".