Papa: "Anche in questi bui di pandemia non dobbiamo perdere la speranza" 

Ansa

"E' possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte". Così Papa Francesco nella Veglia pasquale in San Pietro. "E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza", ha quindi aggiunto il Pontefice.