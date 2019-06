Papa: "A Roma degrado e abbandono, dobbiamo aiutare chi è in difficoltà"

Il Papa lancia un appello a favore dei più deboli in una Roma "che soffre di degrado e abbandono" affermando che tutti sono chiamati a mettersi in gioco per sollevare gli ultimi. Il Santo Padre lo ha detto alla messa a Casal Bertone. "Nella nostra città - ha spiegato -, affamata di amore e di cura, davanti a tanti anziani soli, famiglie e giovani in difficoltà, il Signore ti dice di dare loro da mangiare: il tuo poco è tanto se non lo tieni per te".