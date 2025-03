Pamela Mastropietro, la madre racconta l'incontro con Oseghale: "Non si sta pentendo, ma si è inginocchiato per chiedere scusa"

"Già nelle varie udienze cercavo il suo sguardo - dice Alessandra Verni nel programma di Paolo Del Debbio -. Per noi familiari di vittime è impossibile parlare in aula. Nelle udienze non mi ha mai guardato negli occhi". Verni spiega la decisione di voler incontrare l'uomo: "Volevo guardarlo in faccia, questo incontro l'ho voluto fortemente e anche lui ha acconsentito di incontrarmi". La madre di Mastropietro sostiene che Oseghale non si stia pentendo: "Non denuncia - ha spiegato -. Non dice i nomi dei suoi complici e di chi sta pagando i suoi legali". La donna si è presentata all'incontro in carcere con gli abiti indossati da Pamela quando è stata uccisa: "Volevo arrivare al suo cuore, se ne ha uno. Volevo che si smuovesse. Sono uscita dall'incontro con il sorriso, perché ci siamo comportanti civilmente. Non ci siamo dati la mano. Quando l'ho visto ho provato rabbia, lui ha parlato per primo e mi ha salutato. Io non l'ho saluto, ci siamo seduti uno accanto all'altro".