Pamela Genini, Francesco Dolci si presenta in procura a Bergamo e deposita una memoria

L'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo, accompagnato dal suo avvocato Eleonora Prandi, e ha depositato una memoria in cui sarebbero elencati alcuni nomi di persone che avevano avuto a che fare con Pamela. L'iniziativa dell'imprenditore edile di Sant'Omobono Imagna si inserisce in un quadro investigativo ancora aperto e, al momento, privo di indagati per risalire agli autori del vilipendio del cadavere della ragazza. Le indagini sono coordinate dal pm Giancarlo Mancusi.