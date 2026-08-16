Siena, rinviato il Palio a lunedì 17 agosto per il maltempo

Il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore su Siena ha determinato il rinvio del famoso Palio di Siena, dedicato alla Madonna Assiunta, previsto per la serata del 16 agosto alle ore 19. La corsa dei cavalli a Piazza del Campo si terrà quindi il 17 agosto. Il Comune della città toscana ha esposto la bandiera verde dalle trifore comunicando così lo slittamento della Carriera. Un acquazzone intorno alle ore 14, durato circa mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tufo per la corsa dei cavalli delle dieci Contrade. È il secondo rinvio a causa del maltempo del Palio in questo 2026. La Carriera dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al 3 luglio.