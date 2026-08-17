Anche il 2 luglio scorso, dicevamo, il Palio era stato rinviato al giorno seguente per la pioggia. Ed è successo, in tempi recenti, anche il 2 luglio 2025, e, a ritroso e sempre a causa della pioggia, il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024 (quella edizione slittò per ben due giorni). Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo fu stato sempre lo stesso: acquazzoni che resero precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del Campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini.