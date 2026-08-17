Ci siamo. Dopo lo stop causato dalla pioggia, è tutto pronto per il Palio di Siena che si correrà nella serata di lunedì 17 agosto. Il forte temporale che si è abbattuto sulla Toscana nelle scorse ore aveva infatti determinato il rinvio di una delle corse di cavalli più famose del mondo, dedicata alla Madonna Assunta.
Il rinvio
Il Palio era previsto originariamente per la serata del 16 agosto, ma con la pioggia che continuava a battere sul tufo, il Comune ha esposto la bandiera verde dalle trifore comunicando così lo slittamento della Carriera a causa delle condizioni della pista, giudicate impraticabili. È il secondo rinvio a causa del maltempo del Palio in questo 2026. La corsa dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al 3 luglio.
Il programma del Palio
Il programma della manifestazione, fa sapere il Comune, resta invariato. Corteo storico e corsa si svolgeranno, sempre meteo permettendo, con i medesimi orari. Alle ore 15 e alle ore 15,30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16,10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16,45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16,50 l'ingresso in piazza del Campo del corteo storico. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.
I precedenti slittamenti
Anche il 2 luglio scorso, dicevamo, il Palio era stato rinviato al giorno seguente per la pioggia. Ed è successo, in tempi recenti, anche il 2 luglio 2025, e, a ritroso e sempre a causa della pioggia, il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024 (quella edizione slittò per ben due giorni). Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo fu stato sempre lo stesso: acquazzoni che resero precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del Campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini.