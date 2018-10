Palermo, voragine davanti a una scuola elementare ma la struttura non chiude

Un ponticello traballante, una tettoia e poco altro per evitare che gli ottanta bambini della scuola Rampolla rischino un qualunque incidente. Il mese scorso infatti davanti all'edificio si è aperta una voragine, sulla quale stanno ancora indagando le forze dell'ordine per capire a cosa sia dovuta, ma nel frattempo l'istituto non ha chiuso, limitandosi a mettere qualche pezza. Non si tratta però solo del manto stradale, anche i balconi sono in condizioni pessime, ma ai microfoni di Striscia la Notizia una mamma intervistata dichiara che nonostante le proteste la situazione non è cambiata. Stefania Petyx e il fido bassotto vanno allora dall'assessore Emilio Arcuri, che promette uno spostamento dei bambini verso aule più sicure entro giugno del prossimo anno.