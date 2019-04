Palermo, violenza su una disabile di 17 anni: arrestati quattro ragazzi

Lo scorso dicembre quattro ragazzi, all'epoca tutti minorenni, avrebbero violentato a Palermo, in un parcheggio sotterraneo, una diciassettenne con disabilità fisica e psichica. La Polizia ha eseguito un'ordinanza del Gip del tribunale per i minorenni che per due indagati, che ora hanno 17 e 18 anni, prevede la custodia cautelare in carcere e per gli altri, di 16 e 17 anni, il collocamento in comunità. Tutti sono accusati di violenza sessuale di gruppo.