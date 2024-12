La squadra mobile di Palermo ha fermato per tentato omicidio aggravato un uomo, americano, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato dall'utilizzo di un'arma da taglio ai danni di un cittadino bengalese. L'indagato, in stato di ebbrezza e per motivi da chiarire, avrebbe sferrato più fendenti con un'arma da taglio alla vittima, trasportata d'urgenza presso l'ospedale Civico dove è stata ricoverata in prognosi riservata.