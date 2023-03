Palermo, indagine su presunto stupro sul traghetto da Cagliari: nave ripartita

Un presunto stupro ai danni di una passeggera è stato denunciato a bordo del traghetto Cagliari-Palermo arrivato nella notte di sabato al porto siciliano.

Per diverse ore la nave del Gruppo Grimaldi Europa Palace è rimasta ferma per consentire accertamenti delle autorità di polizia. A chiamare le forze dell'ordine è stato il capitano della nave. "Tutto l'equipaggio - si legge in una nota della Grimaldi - si è messo a disposizione delle autorità competenti. L'azienda esprime solidarietà alla passeggera e resta a piena disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia per fare luce sull'accaduto".