Palermo, si sveglia dopo 8 giorni dal coma: ancora non sa che nell'incidente è morto il marito

Dopo otto giorni di coma Valentina Michelli, 33enne siciliana trapiantanta a Bergamo per amore, ha riaperto gli occhi. Nell'incidente stradale nel quale è stata gravemente ferita, però, Valentina ha perso il marito, il 38enne Francesco Capodilupo. Alla donna, appena svegliata ma in prognosi riservata, non è ancora stata comunicata la morte del marito. La coppia era in Sicilia dai parenti di Valentina, dove stava festeggiando in famiglia il ferragosto.

L'incidente stradale è avvenuto a Terrasini, in provincia di Palermo. La moto su cui viaggiavano Valentina e il marito si è scontrata con un'automobile con a bordo sei persone, tra cui c'erano anche due bambini. Valentina è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia, mentre il marito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civico di Palermo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.



Le condizioni della donna restano ancora critiche, per questo la famiglia ancora non l'ha informata dalla morte del marito.