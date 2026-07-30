Palermo, blitz della finanza: sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike

I successivi riscontri, effettuati anche grazie all'ausilio dei competenti ministeri delle Infrastrutture e del Made in Italy, e delle associazioni di categoria, avrebbero invece svelato un sistema di certificazioni ingannevole. Note come e-bike ed Epac, le biciclette a pedalata assistita sono dotate di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima pari a 250 Watt, la cui alimentazione è interrotta o è progressivamente ridotta se il ciclista smette di pedalare e comunque prima che la velocità raggiunga i 25 km l'ora. Le e-bike sono soggette alla direttiva europea 'Macchine' che ne regola la produzione per garantire i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute. Parallelamente, sono in corso di svolgimento ulteriori approfondimenti della guardia di finanza per accertare l'integrazione di violazioni di natura amministrativa, alle disposizioni del codice del consumo sull'effettuazione di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli da parte di esercenti con la pubblicazione, su siti internet e sui social network. Un rapporto sarà vagliato dalle autorità competenti con la collaborazione dei nuclei speciali antitrust e beni e servizi delle fiamme gialle.