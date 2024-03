Palermo, dà una testata alla porta del pronto soccorso: denunciato

Un palermitano di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Il giovane è andato in escandescenza e ha protestato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla. Prima le urla contro il personale sanitario poi l'uomo ha dato una testata alla porta dell'area di emergenza danneggiandola. Sono dovuti intervenire i carabinieri del Radiomobile per riportare la calma in pronto soccorso e denunciare il giovane.