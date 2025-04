Palermo, incendio in abitazione: muore 80enne

Una donna di 80 anni è morta nell'incendio della sua villetta a Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e tre squadre di vigili del fuoco che hanno impiegato circa tre ore per le operazioni di spegnimento, oltre ai medici del 118. L'incendio è scaturito da una fiamma lasciata accesa o da un cortocircuito. Nell'abitazione sono stati trovati molti oggetti accumulati, che hanno alimentato le fiamme. Si sono salvate la sorella e la figlia, che vivevano con la vittima, ricoverate per intossicazione ma non in pericolo di vita.