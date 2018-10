Palermo, i RIS si arrendono: impossibile identificare i defunti del cimitero degli orrori

Troppe ossa da identificare e indagine chiusa. Non c’è pace per i morti di San Martino alle Scale, il comune di Palermo, dove una banda ha ingannato tantissimi abitanti, svuotando i loculi e rivendendoli ad altre persone, sostituendo così i corpi tumulati. Tantissime tombe sono state profanate e alcuni non sanno neanche quale morto stiano piangendo. Dal piccolo comune in provincia di Palermo, in collegamento con Pomeriggio Cinque, la rabbia dei parenti truffati: "Se non aprono le tombe, ci armiamo di picconi e le profaniamo noi". La volontà è infatti quella di capire se nel cosiddetto "cimitero degli orrori" ci siano ancora i propri cari defunti, oppure altri morti.