Palermo, discutono sulla separazione ma si degenera: suocera e nuora si prendono a morsi

Il litigio è esploso dopo che un uomo avrebbe telefonato alla sua futura ex moglie per rivedere sua figlia che sosteneva di non vedere da 4 mesi. Non ricevendo risposta, l'uomo si è rivolto alla polizia che lo ha invitato a sporgere denuncia. Dopo la telefonata, l'uomo si è presentato sotto casa della donna accompagnato da sua madre. All'arrivo della ex con il padre e la bambina è partita l'aggressione fisica.



Mentre le due donne erano impegnate ad aggredirsi fisicamente, il suocero avrebbe tentato di investire con l'auto il genero che a sua volta avrebbe provato a difendersi con una mazza da baseball. L'episodio si è concluso con l'arrivo della polizia che ha denunciato i quattro per rissa a piede libero.