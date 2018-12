Palermo, clochard ucciso con una spranga: 16enne rom confessa

Il ragazzo mercoledì era stato interrogato per molte ore fino a tarda sera. I carabinieri hanno individuato il 16enne dopo aver visionato i filmati provenienti dalle telecamere della zona e hanno osservato che il ragazzo sarebbe stato accompagnato da un altro rom di 12 anni. Ma a causa dei portici non hanno visto cosa realmente fosse accaduto.



Il minore si trova nel centro di prima accoglienza Malaspina in stato di fermo in attesa della convalida. Sia la spranga con la quale è stato colpito il clochard sia il telefono non sono stati trovati. Ma i carabinieri hanno recuperato in casa del ragazzo un paio di scarpe sporche di sangue e alcuni indumenti che sono stati sequestrati e spediti al Ris di Messina per la comparazione del Dna.