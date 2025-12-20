Logo Tgcom24
Cronaca
APERTA UN'INCHIESTA

Palermo, porta la moglie in ospedale e cade da una rampa: attende "nove ore per una visita" e muore per emorragia

La famiglia presenta un esposto: "Il tratto dove è avvenuto l'incidente era in condizioni non ottimali e non c'era adeguata segnaletica di pericolo"

20 Dic 2025 - 18:51
© Facebook

© Facebook

Una "banale" visita in ospedale si è trasformata in una tragedia. Giovanni Guddo, muratore di 64 anni, è morto all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo una caduta. Secondo la ricostruzione, l'uomo ha accompagnato la propria moglie per un appuntamento col diabetologo, quando nel percorrere la rampa esterna di un padiglione avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente a terra. Per lui un grave trauma facciale, con ecchimosi e lacerazioni diffuse. Ma ci sarebbero volute oltre nove ore di attesa prima della valutazione del neurochirurgo, che sarebbe arrivata quando l'emorragia era già troppo estesa. Ora la morte dopo una settimana di ricovero. La Procura ha aperto un'inchiesta.

La ricostruzione

 Come riportato dal Giornale di Sicilia l'incidente sarebbe avvenuto giovedì 13 novembre su una rampa esterna del presidio ospedaliero Villa Sofia. Guddo ha accompagnato la moglie per la visita diabetologica già fissata. Mentre la donna era impegnata nel consulto specialistico, l'uomo si sarebbe allontanato per fare colazione. Poi la caduta rovinosa, dopo aver perso l'equilibrio. Secondo quanto riportato nell'esposto, il tratto dove sarebbe avvenuto l'incidente sarebbe stato "in condizioni non ottimali e privo di adeguata segnaletica di pericolo". Stando alla ricostruzione, che è al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero volute oltre nove ore di attesa per essere visitato da un neurochirurgo. Un lasso di tempo, secondo la famiglia, risultato decisivo.

L'inchiesta e l'autopsia

 La Procura ha aperto un'inchiesta dopo che la famiglia di Guddo ha presentato un esposto per "fare piena luce su quanto accaduto, affiancando l'attività investigativa e verificando l'eventuale presenza di responsabilità riconducibili ai sanitari o alla struttura". Il corpo del 64enne è stato sottoposto ad autopsia. Entro due mesi, fa sapere il Giornale di Sicilia, verranno depositati i risultati dei test tossicologici e istologici. La famiglia vuole capire se la morte di Guddo sia stata una tragica fatalità o se esista un nesso con l'attesa per una visita dopo la caduta.

