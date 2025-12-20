Palermo, porta la moglie in ospedale e cade da una rampa: attende "nove ore per una visita" e muore per emorragia

Come riportato dal Giornale di Sicilia l'incidente sarebbe avvenuto giovedì 13 novembre su una rampa esterna del presidio ospedaliero Villa Sofia. Guddo ha accompagnato la moglie per la visita diabetologica già fissata. Mentre la donna era impegnata nel consulto specialistico, l'uomo si sarebbe allontanato per fare colazione. Poi la caduta rovinosa, dopo aver perso l'equilibrio. Secondo quanto riportato nell'esposto, il tratto dove sarebbe avvenuto l'incidente sarebbe stato "in condizioni non ottimali e privo di adeguata segnaletica di pericolo". Stando alla ricostruzione, che è al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero volute oltre nove ore di attesa per essere visitato da un neurochirurgo. Un lasso di tempo, secondo la famiglia, risultato decisivo.