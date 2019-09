Palermo, botte a cugino della ragazza ferita in sparatoria: è grave

Ignoti hanno massacrato di botte il cugino di Debora Namio, la 22enne ferita lunedì a Palermo da un colpo di pistola insieme al 57enne Giuseppe Giordano e al figlio 26enne Gianluca. Il giovane, ricoverato in gravi condizioni e piantonato dai carabinieri, è il figlio del proprietario della Ford Fiesta abbandonata in via Regina Bianca, dove è avvenuto il ferimento dei tre.