Palermo, “Basta battute razziste”: i titolari di un b&b mettono alla porta un cliente indesiderato

Hanno preferito non tollerare a lungo le battute sui siciliani, sul caldo africano e le allusioni di cattivo gusto su una collaboratrice ventitreenne nata da genitori del Ghana. I titolari di un b&b di Palermo non ci hanno pensato due volte a mettere alla porta un cliente di Milano. L'accaduto è stato poi raccontato sulla loro pagina Facebook.

"Caro ospite ignorante", si legge sulla pagina Facebook del b&b "per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stai serenamente a casa tua". Si fa riferimento anche alla presunta "superiorità italiana" vantata dal cliente: "Se pensi che il "vero italiano" sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te!".