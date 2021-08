Palermo, arrestati un prete e una donna: lei faceva prostituire il figlio 17enne

Atti sessuali davanti alla webcam in cambio di pochi euro . Un "perverso modus operandi", come definito dal gip di Palermo Fabio Pilato, che ha portato all'arresto di Vincenzo Esposito, parroco siciliano originario del palermitano ma residente a San Feliciano (Pg), e la mamma della vittima 17enne. Il prelato, 63anni, ora si trova nel carcere di Spoleto ed è accusato di prostituzione minorile aggravata . Interrogato a distanza, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini sono iniziate a maggio del 2020. Grazie alle intercettazioni disposte dagli inquirenti, è stato possibile ricostruire una serie di richieste precise che il parroco avanzava nei confronti del minore, "in totale spregio dei principi di etica e di religiosità che dovrebbero ispirare il suo comportamento", ha commentato Pilato.

I documenti in mano alle forze dell'ordine parlano di quattro vittime, tutte al di sotto dei 18anni e residenti a Termini Imerese, in provincia di Palermo. "Ha saputo impostare un gioco psicologico di dipendenza", continua il gip, "inducendo in tentazione i ragazzini con le ricompense economiche, approfittando delle umili origini e della situazione di bisogno".

Come ricompensa per i favori sessuali ricevuti, Esposito offriva piccole somme in denaro attraverso ricariche di carte prepagate. I carabinieri di Termini Imerese non escludono che il 63enne abbia utilizzato le offerte dei fedeli.

A finire ai domiciliari anche la madre del 17enne, che secondo il gip "ha dimostrato di essere consapevole della natura dei rapporti fra il figlio ed il parroco e di trattenere una parte delle somme che questi invia come corrispettivo per sé stessa". In un'intercettazione di fine maggio 2021, sarebbe stata proprio la donna a esortare il figlio a inviare del materiale a padre Vincenzo.

L'Arcidiocesi di Perugia, nel commentare la notizia, ha espresso "la propria vicinanza, umana e spirituale, alla comunità parrocchiale di San Feliciano", precisando che "mai alcuna segnalazione è giunta all'autorità ecclesiastica relativa ai fatti in oggetto. Rimane prioritario l'impegno ad approfondire i fatti" e per questa ragione "assicura la più completa disponibilità alla collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento della verità dei fatti".