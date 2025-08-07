Palermo, 57enne accoltellato a Prizzi: muore prima di arrivare in ospedale

A Prizzi, un piccolo comune dell'entroterra palermitano, un uomo di 57 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha disposto l'immediato trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale Civico di Palermo. Tuttavia, durante il tragitto, le condizioni dell'uomo sono peggiorate rapidamente e il decesso è avvenuto prima di giungere in pronto soccorso. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e cercando elementi utili a identificare il responsabile. Al momento, non si esclude alcuna pista.