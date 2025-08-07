Palermo, 57enne accoltellato a Prizzi: muore prima di arrivare in ospedale

L'uomo è stato portato dal 118 in elisoccorso ma è deceduto durante il trasporto. Indagini in corso da parte dei carabinieri
© Ansa
A Prizzi, un piccolo comune dell'entroterra palermitano, un uomo di 57 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha disposto l'immediato trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale Civico di Palermo. Tuttavia, durante il tragitto, le condizioni dell'uomo sono peggiorate rapidamente e il decesso è avvenuto prima di giungere in pronto soccorso. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e cercando elementi utili a identificare il responsabile. Al momento, non si esclude alcuna pista.
Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, Francesco Dino sarebbe stato raggiunto da più fendenti in una zona ancora non precisata del centro abitato di Prizzi. L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando alcuni residenti hanno segnalato l'uomo riverso a terra con evidenti ferite da taglio. Le cause dell'aggressione non sono ancora note: gli inquirenti non hanno fornito dettagli su eventuali testimoni o sospetti, e il movente resta al momento ignoto. Le autorità locali mantengono il massimo riserbo sul caso.
