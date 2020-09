Palermo, a piedi fino a Londra per vedere la nonna: il viaggio di Romeo Cox

Da Palermo a Londra in tre mesi. Quasi 2.800 chilometri consumando la suola delle scarpe per riabbracciare la nonna paterna, non in buone condizioni di salute: è il viaggio di Romeo Cox, italo-inglese di 10 anni. Col Coronavirus l'aereo è diventato una soluzione impraticabile, così il bambino si è messo in marcia insieme al padre, che di mestiere fa il documentarista e ha raccontato l'avventura sui social.