Palazzina di tre piani crolla a Messina: continua la ricerca dei dispersi | L'appello dei familiari: "Non chiamateli, si scarica il cellulare"

La zona del disastro è tutta transennata e interdetta al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori in condizioni di sicurezza. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi e persone vive. "Sono lontane le fatidiche 36 ore che segnano poi la caduta, c'è ancora possibilità di vita", ha detto il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio che coordina le operazioni per la ricerca dei dispersi dopo il crollo di un edificio a Messina. "La ricerca dei dispersi - ha aggiunto - segue una strategia precisa che si basa sulle testimonianze per la individuazione dei siti dove potrebbero essere le persone da raggiungere e abbiamo delle squadre speciali Usar, che è un acronimo inglese che vuol dire ricerca e salvataggio in ambiente urbano, che sono specializzate nella ricerca sotto macerie che stanno operando anche con i cinofili che sono un ulteriore supporto".